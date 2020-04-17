Новосибирск, , 05:59 — REGNUM В Убинском районе Новосибирской области официально зарегистрирован первый пациент с коронавирусом. Об этом сообщил глава района Олег Конюк. Его обращение размещено на официальном сайте местной администрации.

«В связи со сложившейся ситуацией призываю всех жителей района соблюдать режим самоизоляции, — говорится в обращении главы к жителям района. — Важно понимать, даже самые строгие меры не могут работать только благодаря призывам властей или запретам. В сложившейся ситуации от человека требуется сознательность, дисциплина и понимание, что все принятые меры ради его здоровья и здоровья окружающих».

Убинские школы со вчерашнего дня, 16 апреля, вновь перевели на дистанционное обучение. Глава района призвал также ограничить посещение кладбищ, кроме случаев погребения умершего.

Как сообщало ИА REGNUM, с 13 апреля сельские школы Новосибирской области вернулись к очному обучению.

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