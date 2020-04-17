Москва, , 06:09 — REGNUM В пятницу, 17 апреля, в Москве будет облачно с прояснениями, временами небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Температура воздуха +5… +7 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 17 апреля в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, −1… +1 °С.

Ветер северо-западный, западный 5−11 м/с, местами порывы до 17 м/с. В связи с порывистым ветром в Москве действует жёлтый уровень погодной опасности. Атмосферное давление 734 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +4… +9 °С днём и −4… +1 °С ночью.

В субботу, 18 апреля, днём в столице ожидается +6… +8 °С. По области +4… +9 °С. Ночью в регионе ожидается −4… +1 °С.