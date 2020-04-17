Кампала, , 05:55 — REGNUM Восемь человек вылечились от коронавирусной инфекции в Уганде за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Таким образом с начала пандемии в Уганде вылечились 20 человек.

«Тесты всех выписанных пациентов показали отрицательный результат дважы. Теперь у нас 35 активных случаев заболевания из 54 подтвержденных в стране», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля президент Уганды Йовери Мусевени продлил общенациональный карантин в стране на три недели. Таким образом режим карантина в Уганде продлится до 5 мая.

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