Анадырь, , 05:59 — REGNUM На Чукотке предварительно поставлен диагноз девушке, которая сдала анализы на коронавирус по прибытию на Чукотку из Москвы, до этого она была на Украине, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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В Анадырь девушка прилетела 31 марта, неделю находилась на изоляции в инфекционном отделении Чукотской окружной больницы, потом её доставили в бокс районной больницы Эгвекинота. На данный момент она там и находится. Болезнь протекает бессимптомно. Всех, с кем девушка контактировала, выявили и отправили на обязательную самоизоляцию.

Как сообщало ИА REGNUM, на 16 апреля на Чукотке один — подтверждённый диагноз COVID-19, два — предварительно положительных результата, на обязательной самоизоляции находится 56 человек.