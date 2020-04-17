Новосибирск, , 05:44 — REGNUM В Новосибирской области, по данным оперативного штаба на 21:00 (время местное) 16 апреля, официально зарегистрированы 64 пациента с коронавирусом. Из них 16 уже выписаны после лечения, скончались двое. Под наблюдением врачей находятся 1628 человек, 9701 новосибирец снят с наблюдения.

Напомним, на утро 16 апреля из больницы после лечения были выписаны 14 пациентов, двое скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, на 10:00 16 апреля было зарегистрировано 11 новых пациентов с коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новосибирске подтверждены 11 новых случаев заражения коронавирусом