Владивосток, , 05:50 — REGNUM В Приморье принято решение о приостановлении плановой госпитализации пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Такое решение принято из-за сложной эпидемиологической ситуации.

«Плановая госпитализация в большинстве случаев приостановлена, за исключением пациентов с онкологической, сердечно-сосудистой патологией, гематологической патологией и находящихся на гемодиализе», — рассказала министр краевого здравоохранения Анастасия Худченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье выявлено ещё девять случаев заражения коронавирусной инфекцией.