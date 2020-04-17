Вашингтон, , 05:29 — REGNUM Улучшение ситуации с распространением коронавируса в США позволяет снять наложенные ранее ограничения в 29 штатах, заявил американский президент Дональд Трамп 16 апреля в ходе встречи с журналистами.

По словам Трампа, ограничения будут отменены в ближайшее время. Президент отметил, что и в других регионах страны, в числе которых и Нью-Йорк и Нью-Джерси, показатели заболеваемости снижаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля Дональд Трамп заявил, что пик возникновения новых случаев заражения коронавирусом в США пройден.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп посетовал на позднее оповещение об угрозе коронавируса SARS-CoV-2