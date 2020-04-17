Владивосток, , 05:36 — REGNUM Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Приморье увеличилось на 9 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Ещё почти 20 человек находятся в провизорном госпитале в статусе «подозрительных» и ожидают подтверждения диагноза, в их числе уже есть и медицинские работники. В территориальном управлении Роспотребнадзора сообщили, что среди сегодняшних заболевших — пять мужчин и четыре женщины — жители Владивостока и Надеждинского района.

«Большинство пациентов — люди старшего поколения, которые находились в контакте с родственниками, друзьями и сослуживцами, у которых ранее подтвержден COVID-19», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, умер третий человек, заболевший COVID-19 в Хабаровском крае.