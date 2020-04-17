Кейптаун, , 05:26 — REGNUM Новых 99 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Южноафриканской республике (ЮАР) за прошедшие сутки, заявил глава минздрава страны Звели Мхизе на пресс-конференции.

От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, за сутки умерли 14 человек

«С сожалением сообщаем, что число умерших от COVID-19 достигло 48», — заявил Мхизе.

Также первый летальный случай был зафиксирован в провинции Лимпопо. Общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в ЮАР достигло 2605. От болезни излечились 903 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля власти ЮАР призвали президента США Дональда Трампа возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По их мнению, приостановка финансирования навредит борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.

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