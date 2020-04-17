Пекин, , 05:25 — REGNUM На материковой части Китая выявлено 26 новых заболевших COVID-19, из которых 15 являются «импортными», сообщает 17 апреля агентство Синьхуа.

Прочие 11 случаев являются внутренними, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Пять заболевших зафиксировано в провинции Гуанчжоу на юге страны, три — в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны, два — в провинции Шаньдун и один — в провинции Ляонин.

Ни одной смерти от коронавируса за прошедшие сутки на материковой части Китая не выявлено. Тем не менее, выявлено три случая подозрения на заболевание. Все они являются внутренние. Два из них — в провинции Хэйлунцзян и один — во Внутренней Монголии на севере страны.

За прошедшие сутки 52 переболевших новой коронавирусной инфекцией пациента покинули госпитали Китая, а число тяжелых больных в стране упало на шесть до 89. Общее число «импортных» случаев в стране достигло 1549. Из них 690 человек были выписаны из госпиталей, а 879 человек продолжают получать лечение. 45 человек находятся в тяжелом состоянии.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Ките достигло 82 367, включая 1081 пациента, который продолжает получать лечение в госпиталях страны. 77 944 человека были выписаны из больниц по выздоровлению. 3342 человека скончалось от опасной инфекции.