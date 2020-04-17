Абуджа, , 04:58 — REGNUM Нигерия получила вторую партию медицинской помощи от Китая в рамках борьбы с пандемией нового коронавируса, сообщает 17 апреля агентство Синьхуа.

Груз прибыл в Международный аэропорт Ннамди Азикиве в столице страны городе Абуджа. Вещи, переданные Китаем, затем пройдут дальний путь до Нигера, сообщил советник по вопросам экономики и коммерции при Посольстве Китая в Нигерии Ли Юань.

В число медицинских грузов входит 1500 масок N95, 10 тыс. хирургических масок.1750 одноразовых халатов, 350 инфракрасных термометров, 1750 парт медицинских очков, 9750 парт перчаток и 9750 парт бахил. Первая партия медицинских товаров была поставлена в Нигерию тремя днями ранее.