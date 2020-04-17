Сеул, , 04:57 — REGNUM Количество случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Южной Корее составило 10 635. Об этом 17 апреля сообщается на сайте организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

В стране за последние 24 часа зарегистрировали 22 новых случая инфицирования коронавирусом, 72 случая выздоровления COVID-19 и один летальный исход от осложнений данного заболевания.

Всего с начала эпидемии в Южной Корее 230 пациентов с пневмонией нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля власти Южной Кореи объявили о выделении 7,6 трлн вон ($6,2 млрд) в качестве помощи гражданам страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Десять представителей военных баз США в Южной Корее вылечены от COVID-19