Магадан, Магаданская область, , 04:47 — REGNUM Власти Магадана намерены закрыть въезд для вахтовиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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Принятие такой меры направлено, в том числе и на предотвращение завоза коронавирусной инфекции в регион.

«По поручению губернатора Сергея Носова и с учётом сложной ситуации с коронавирусом в Магаданской области и потенциальной опасности для города по количеству людей, которые находятся в хостелах, в гостиницах, на съёмных квартирах, возникает необходимость говорить о закрытии города для вахтовиков, которые должны размещаться здесь на самоизоляцию. Магадан такого количества рабочих, сколько везут недропользователи, не сможет принять. В этой связи не будет готова к принятию больных ни инфекционная больница, ни обсерватор. Мы начали работу в этом направлении», — пояснил мэр Юрий Гришан.

Как сообщало ИА REGNUM, на 16 апреля на Колыме зарегистрировано 64 подтверждённых случая заражения коронавирусной инфекцией, 45 из них — бессимптомные и 19 — с клиническими симптомами, из них у четверых — диагностирована пневмония.