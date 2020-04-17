Москва, , 04:40 — REGNUM Работа по приёму и лечению пациентов в Городской клинической больнице имени О. М. Филатова в Москве проводится на пределе возможностей, сообщил 17 апреля журналистам главный врач медицинского учреждения Валерий Вечорко.

«Наш стационар изначально был рассчитан на приём 1,3 тыс. пациентов, но мы уже перевыполнили эту цифру», — сказал он.

По словам Вечорко, сейчас на лечении находятся больше 1,5 тыс. пациентов, из которых 130 являются реанимационными. При этом в медучреждении заняты примерно 80 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, что, по словам главврача, свидетельствует о «нерадужной картине».

Добавим, критическая ситуация связана с распространением коронавируса в Москве. На 16 апреля в столице выявлено 16 146 случаев заражения, 1394 человека выздоровели, 113 скончались.

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