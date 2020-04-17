Вашингтон, , 04:36 — REGNUM Компания Riot Games купила студию Hypixel, занимающуюся разработкой игры Hytale. Об этом 17 апреля сообщил журнал PC Gamer.

https://twitter.com/pcgamer/status/1250937040407015424

Hytale часто называют будущим конкурентом Minecraft. Издание отмечает, что, таким образом, Riot Games, имеющая в своём списке проектов уже четыре игры — League of Legends, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics и Valorant, может добавить в него ещё один перспективный проект.

«Мы продолжим работать так же, как и раньше, но Riot станет нашей материнской компанией, и мы получим доступ к их опыту и ресурсам», — сказал Саймон Коллинз-Лафламм, занимавший в компании пост генерального директора.

Стоит отметить, что Hypixel также известна геймерам как владелец популярного сервера Minecraft с одноимённым называнием. Работу над Hytale она начала в 2015 году, ожидается, что в стадию открытого бета-тестирования игра выйдет в 2021 году.

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