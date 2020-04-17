Якутск, , 04:29 — REGNUM Власти Якутии заключили с промышленными компаниями соглашение, по которому работодатели обязаны сообщать о приезжающих на работу вахтовиках за пять дней до их прибытия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Принятые меры направлены на недопущение завоза коронавирусной инфекции как в Якутию, так и на предприятия.

«С промышленными предприятиями заключаются соглашения о принятии неотложных мер по недопущению распространения коронавируса и оперативному реагированию в случаях заражения. Компании будут обязаны предоставлять информацию о приезжающих на вахту работниках за пять дней до их прибытия с указанием даты заезда в республику, транспорта и места изоляции. Работодатель должен организовать место их временной изоляции после прилёта в Якутск или другие города, встретить работников, чтобы исключить их попадание в населённый пункт, а также разработать схему их перевозки из временного места изоляции до изолятора в вахтовом посёлке», — пояснили в правительстве.

На Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в обсерваторе находятся 59 контактных лиц, в изоляторе — 28 человек с признаками ОРВИ. Это вахтовики «Газпром добыча Ноябрьск», «Газпром инвест» и подрядных организаций «Газпрома».

В инфекционном отделении Ленской больницы на лечении находятся шесть пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирус», из которых трое — работники вахтового посёлка Чаяндинского месторождения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области 64 случая заражения коронавирусной инфекцией выявлено у вахтовиков артели «Кривбасс».