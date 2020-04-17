Ухань, Китай, , 04:28 — REGNUM Военные медики, которые выполняли задачи по борьбе с эпидемией в столице провинции Хубэй городе Ухань, покинули город по согласованию с председателем Центрального военного совета КНР Си Цзиньпина, сообщает 16 апреля агентство Синьхуа.

Медики покинули город чартерными железнодорожными и воздушными рейсами. Следуя инструкциям товарища Си, китайские военные направили более 4000 человек медицинского персонала на борьбу с эпидемией нового коронавируса в Ухане с 24 января.

За время своей миссии, они оказали поддержку трем госпиталям, где было выделено 2856 коек и в общей сложности 7198 пациентов. После успешного выполнения поставленных задач, медики в полном составе без потерь вернулись на место службы.