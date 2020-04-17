Богота, , 04:22 — REGNUM Режим чрезвычайного положения, введенный в Колумбии 17 марта на 30 суток в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа, не будет продлеваться, заявил колумбийский президент Иван Дуке в ходе своего выступления к нации, которое транслировалось в соцсети Twitter.

Дуке отметил, что данные ограничения благоприятно отразились на эпидемиологической ситуации в стране. Он подчеркнул, что режим ЧП может быть восстановлен в случае необходимости. Кроме того, президент напомнил, что в Колумбии продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля стало известно о переносе строительства метрополитена в столице Колумбии городе Богота из-за ситуации с новым коронавиурусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В столице Колумбии отложили строительство метро