Пекин, , 04:15 — REGNUM В Пекине выявлено три новых «импортных» случая заболевания COVID-19, сообщает 16 апреля агентство Синьхуа.

Пациенты являются членами одной семьи, которые прибыли из США в Китай. Они были помещены на 14-дневный карантин по прибытию в Поднебесную 24 марта. Тестирование на коронавирус, проведённое 8 апреля трижды дало негативный результат.

Симптомы начали проявляться появляться после 10 апреля, а 14 апреля было подтверждено инфицирование. 62 человека, находившихся в тесном контакте с зараженными, в настоящее время находятся под наблюдением медиков.

Всего в Пекине выявлено 419 подтвержденных местных случаев заражения коронавирусом, из них 404 человека покинули госпитали по излечению.