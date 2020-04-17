Мехико, , 04:09 — REGNUM Общее количество случаев заражения SARS-CoV-2 на территории Мексики увеличилось до 6297 после подтверждения результатов тестов еще у 486 пациентов, сообщил главный эпидемиолог страны Хосе Луис Аломиа 16 апреля в ходе пресс-конференции.

Кроме того, в Мексике с начала эпидемии зарегистрирован 101 летальный исход от осложнений COVID-19. 1572 пациента находятся в тяжелом состоянии, в том числе 287 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM,15 апреля власти Мексики предупредили, что будут проводить проверки мексиканских компаний, которые продолжают работу и игнорируют режим чрезвычайной ситуации в республике.

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