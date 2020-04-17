Пекин, , 03:53 — REGNUM Власти Китая ускоряют процесс возвращения рабочих мигрантов на работу и возобновления проектов по борьбе с бедностью после эпидемии нового коронавируса, сообщает 16 апреля агентство Синьхуа.

По данным на 10 апреля порядка 23,53 млн нищих рабочих мигрантов из 25 регионов страны уровня провинции вернулись на свои рабочие места, что на 9,33 млн больше, чем по данным на 6 марта, сообщили в Ведущей группе Управления Госсовета КНР по развитию и борьбе с бедностью.

Около 2,39 млн рабочих из 52 бедных уездов страны вернулись на работу. Более 95% ведущих предприятий Китая, задействованных в программе борьбы с нищетой, возобновили работу в стране. Большинство проектов в центральном и западном Китае также были возобновлены.