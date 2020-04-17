Пекин, , 03:47 — REGNUM Китайский аниме-сериал «Легенда о белом коте» возглавил лидерство на китайском телевидении, набрав 9,2 из 10 баллов на платформе кинокритики Douban, сообщает 16 апреля агентство Синьхуа.

Телесериал доступен на видео-платформе Bilibili в 10 апреля. С тех пор он мгновенно занял третью строчку по популярности после саспенс-драмы «Кювет» и черной комедии «Если завтра не наступит».

Древняя китайская драма «Легенда о белом коте» рассказывает историю о чиновнике, которые пытается раскрыть преступления, как-то связанные с появлением белого кота. Всего будет показано 12 эпизодов.