Биробиджан, , 03:52 — REGNUM В Еврейской автономной области подтверждён ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Таким образом, это уже десятый официально подтверждённый случай заражения коронавирусной инфекцией в Еврейской автономии.

«Заболевание было подтверждено у одного из жителей Октябрьского района», — сказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области коронавирусная инфекция была выявлена в двух детей.