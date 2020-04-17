Оттава, , 03:41 — REGNUM 1 655 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 за последние сутки подтверждено в Канаде, 16 апреля сообщается на сайте канадского министерства здравоохранения.

Общее количество случаев заражения коронавирусом на территории страны составило 30 092. В Канаде с начала пандемии проведено почти 487,6 тыс. тестов на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля стало известно, что канадские вирусологи подтвердили эффективность препарата ремдесивир при лечении COVID-19.

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