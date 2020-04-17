Пекин, , 03:40 — REGNUM Власти Китая призвали административные департаменты культурных достопримечательностей по всей стране быть готовыми к угрозе пожаров, сообщает 16 апреля агентство Синьхуа.

Отмечается, что очень много лесных пожаров на стоящий момент уже угрожают целому ряду культурных реликвий Китай. По словам главы Китайской национальной администрации культурного наследия Лю Юйчжу, все управляющие культурными объектами ведомства должны улучшить свое противопожарное оборудование.

Тем объекты, что расположены в горной лесной местности, должны особенно серьезно подойти к вопросу они находятся в зоне особого риска. Они должны возвести специальные противопожарные барьеры.