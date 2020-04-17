Владивосток, , 03:43 — REGNUM В Приморье коронавирусная инфекция диагностирована у семимесячной девочки, ребёнок получает всю необходимую помощь.

Читайте также: Ситуация с короновирусом только набирает обороты: губернатор Приморья

У матери ребёнка также выявлен коронавирус и она также находится на лечении, пишет VladNews. Заведующая детским инфекционным госпиталем Владивостокской клинической больницы № 2 Наталья Бурма отметила, что дети легче переносят вирус, чем взрослые.

«Все случаи с детьми, которые мы сегодня наблюдаем, пока не тяжёлые. На первый план выступает общетоксический синдром, слабость, вялость, головная боль, нарушение общего самочувствия, отказ от еды и повышение температуры до 38−38,5, которая держится несколько дней. Сегодня у нас самая маленькая пациентка — семимесячная девочка. Болезнь у неё протекает со средней степенью тяжести. Она у нас уже восемь суток. Состояние её улучшается», — рассказала инфекционист.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что ситуация с коронавирусом в Приморье только набирает обороты.