Пекин, , 03:33 — REGNUM Администрация гражданской авиации Китая (CAAC) намерена обеспечить грузовые транспортные поставки в рамках борьбы с эпидемией нового коронавируса в стране, сообщает 16 апреля агентство Синьхуа.

CAAC одобрила 655 временных грузовых рейсов с 1 по 13 апреля текущего года, что на 612% больше, чем годом ранее. В марте было одобрено 1919 временных грузовых рейсов, что на 435% больше в годовом исчислении.

С 13 по 19 апреля в общей сложности 98 перевозчиков данного сектора, как ожидается, обеспечат 1690 грузовых рейсов из Китая по 90 направлениям в 40 странах мира, отмечают в агентстве.