Магадан, Магаданская область, , 03:37 — REGNUM На вечер 16 апреля в Магаданской области выявлено и подтверждено 64 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил на заседании Магаданской областной думы губернатор Сергей Носов.

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В регионе зарегистрировано 64 подтверждённых случаев заболевания, 45 из них бессимптомные и 19 — с клиническими симптомами, из них у четверых — диагностирована пневмония.

Сложная ситуация в артеле «Кривбасс», которая закрыта на карантин. Восемь вахтовиков находятся в больнице, четыре — в инфекционном госпитале Магадана. В артеле на карантине остаются 46 человек с лёгкой формой ОРВИ или без симптомов. Вахтовый посёлок находится под усиленной охраной.

В других населённых пунктах Колымы случаев заражения коронавирусом нет.

Как сообщало ИА REGNUM, В Магадане лаборатория особо опасных инфекций может сама проводить тесты на коронавирус, без участия Новосибирска.