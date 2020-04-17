Варшава, , 03:27 — REGNUM Польская студия Bloober Team анонсировала Observer System Redux — обновлённую версию игры 2017 года в жанре киберпанк-хоррора. Рекламный ролик она опубликовала 16 апреля на своём YouTube-канале.

В реализации проекта участвовал известный актёр Рутгер Хауэр, компанию ему составил его коллега Аркадиуш Якубик. Создатели Observer System Redux не назвали точную дату релиза будущей игры, которая позиционируется как «одна из самых страшных историй» на тему киберпанка, лишь сообщили, что она выйдет в 2020 году, в период «праздников».

Основываясь на информации о сроках релиза, издание высказало предположение, что Bloober Team решила выпустить «ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Observer System Redux специально для новых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X.

Релиз оригинальной Observer состоялся 15 августа 2017 года на ПК (Windows, MacOS, Linux), PlayStation 4 и Xbox One. Геймеры и критики оценили её в осносновном положительно, на сайте Metacritic пользователи ПК оценили её в 79 баллов, PS4 — 77 баллов, а Xbox — 86 баллов.

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