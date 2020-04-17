Вашингтон, , 03:04 — REGNUM Сайт Xbox стал демонстрировать всем посетителям некий «взлом», выполненный в киберпанк-стиле. Это произошло 16 апреля, в день первоначальной даты релиза игры Cyberpunk 2077.

Сайт предупреждает пользователей, что нечто произойдёт через четыре дня. При воспроизведении тизерного ролика они могут видеть смутные очертания некого контроллера. Геймеры также заметили, что этому предшествовала публикация странного видео на Twitter-странице подразделения.

https://twitter.com/Xbox/status/1250816222620459008

Пользователь соцсети под ником Dudeman127 высказал предположение, что 20 апреля 2020 года будет анонсирован комплект Cyberpunk 2077 для Xbox. Он также опубликовал утекшее в сеть рекламное изображение с геймпадом консоли на тему предстоящей игры студии CD Project Red.

Кроме того, 16 апреля 2020 года на сайте Amazon. ca появились позиции с этим же контроллером, который содержит на себе надписи «No future» (нет будущего) и название компании Arasaka Corp., которая появится в будущей игре. Впоследствии эта страница была удалена с сайта, однако все желающие успели сделать скриншоты.

https://twitter.com/purexbox/status/1250779737179422720

https://twitter.com/CyberpunkGame/status/1250438786833506304

Официальный аккаунт Cyberpunk 2077 15 апреля 2020 года сообщил, что Arasaka — это семейная компания из Японии, которая специализируется на корпоративной безопасности, а также банковских и юридических услугах. Разработчики также рассказали что в мире игры в 2077 году фирма является одной из самых влиятельных корпораций, поставляющей полиции и силовым структурам оружие и транспортные средства.

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