Владивосток, , 03:11 — REGNUM Решением президента России Владимира Путина проведение парада Победы перенесено по соображениям безопасности. Подготовленные к первой тренировке парада войска Владивостокского гарнизона вернулись в пункты постоянной дислокации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Намеченная на раннее утро 17 апреля тренировка парада не состоялась, госавтоинспекция сняла ограничения движения по центральным улицам Владивостока.

«Парад в любом случае будет проведён в другое время, которое будет определено президентом», — уточнили представители минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин отметил, что Парад Победы обязательно будет проведён в 2020 году.