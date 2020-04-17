Владивосток, 17 апреля 2020, 03:11 — REGNUM Решением президента России Владимира Путина проведение парада Победы перенесено по соображениям безопасности. Подготовленные к первой тренировке парада войска Владивостокского гарнизона вернулись в пункты постоянной дислокации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Намеченная на раннее утро 17 апреля тренировка парада не состоялась, госавтоинспекция сняла ограничения движения по центральным улицам Владивостока.
«Парад в любом случае будет проведён в другое время, которое будет определено президентом», — уточнили представители минобороны.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин отметил, что Парад Победы обязательно будет проведён в 2020 году.