Ухань, Китай, , 03:01 — REGNUM Бывший эпицентр эпидемии нового коронавируса центральная китайская провинция Хубэй направила медицинские поставки в пограничную с Россией провинцию Хэйлунцзян на северо-востоке Поднебесной для борьбы с нарастающей угрозой распространения COVID-19, сообщает 16 апреля агентство Синьхуа.

Три самолета с медицинскими защитными костюмами, масками N95 и аппаратами искусственной вентиляции легких на борту, приземлились в аэропортах провинциальной столицы города Харбина и пограничного города Муданьцзяна, сообщили в департаменте по связям с общественностью провинциального комитета Компартии Китая.

Материалы на сумму 30 млн юаней (около $4,2 млн) были позже доставлены в город Суйфэньхэ, который находится под юрисдикцией города Муданьцзяна на границе России и Китая.

После вспышки эпидемии в Хубэе, в регион тут же прибыло более 1000 медиков из провинции Хэйлунцзян для оказания помощи в борьбе с эпидемией. Сейчас же настало время ответных мер уже в Хэйлунцзяне. На 15 апреля в регионе было подтверждено 354 подтвержденных случая COVID-19, а также 50 бессимптомных случая заражения новым коронавирусом.