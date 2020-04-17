Суйфэньхэ, , 02:53 — REGNUM В китайском городе Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян на границе России и Китая был введен в эксплуатацию «мобильный госпиталь» для лечения больных COVID-19, сообщает 16 апреля агентство Синьхуа.

Госпиталь был разработан Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорацией (CASIC) и отправлен в город Первым госпиталем Китайского медицинского университета. Он состоит из автомобиля удаленной консультации и автомобиля с рентген-оборудованием.

Почти 100 «мобильных госпиталей» CASIC уже сыграли свою весомую роль в борьбе с эпидемией нового коронавируса в Ухане, столице центральной китайской провинции Хубэй. За последние годы «мобильные госпитали» приняли участие во множестве ключевых спасательных миссиях Китая, включая борьбу с SARS в начале нулевых, а также в устранении последствий землетрясений.

Отметим, что в последние дни ситуация с эпидемией нового коронавируса в Суйхэньхэ резко ухудшилась по мере роста числа заболевших COVID-19. Власти города начали строительство временного госпиталя для лечения таких больных на прошлой неделе вместительностью в 600 коек.