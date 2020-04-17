Гуйян, Китай, , 02:44 — REGNUM Провинция Гуйчжоу на юго-западе Китая разработала онлайн-платформы поддержки туристического сектора и обеспечения безопасности посетителей, сообщили на Туристическом форуме Китая, который прошел 15 апреля в столице региона городе Гуйяне.

Онлайн-система заказа билетов на 29 популярных туристических достопримечательностей Гуйяна была запущена в тот же день. Теперь посетители могут забронировать билеты впрок через онлайн-платформу, которая доступна на официальном сайте, а также на официальных аккаунтах в социальной сети Sina Weibo и мессенджере WeChat муниципального бюро культуры и туризма.

Гуйчжоу также представит к 19 мая интегрированную платформу, которая позволит туристам по одному QR-коду получать услуги питания, расселения и транспорта. Более 90% туристических достопримечательностей региона категории «А» возобновили свою работу после карантина по коронавирусу, введенного 21 февраля.