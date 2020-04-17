Стокгольм, , 02:42 — REGNUM Шведская принцесса София устроилась на работу в одну из больниц Стокгольма из-за возросшей нагрузки на медперсонал в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает The Daily Mail.

Сообщается, что принцесса прошла трехдневные курсы вспомогательного медперсонала в колледже при больнице. После этого она вышла на работу. При этом отмечается, что еженедельно такую подготовку проходят около 80 человек, которые затем помогают врачам в шведских больницах.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Швеции подтверждено 12 540 случаев заболевания коронавирусной инфекций. От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, с начала пандемии в стране скончались 1333 человека.