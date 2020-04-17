Пекин, , 02:38 — REGNUM Телевизионные шоу, основанные на реальных событиях, не потеряли своей популярности в Китае в первом квартале 2020 года, сообщает 16 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной администрации радио и телевидения (NRTA), наибольшие рейтинги получили эпизоды сериалов «Я найду тебе лучший дом», который рассказывает о продаже и покупке недвижимости, а также «Подожди в Пекине», в котором говорится о юных предпринимателях, стремящихся к своей мечте.

Телевизионные драмы, в основе которых лежит реальная история также согревали сердца китайского зрителя и успокаивали их во время борьбы с эпидемией нового коронавируса. По данным NRTA, около 140 млн зрителей кабельного и онлайн-телевидения Китая насчитывалось ежедневно за первый квартал года, что на 22,7% больше аналогичного периода годом ранее.