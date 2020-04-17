Пекин, , 02:31 — REGNUM Специальная онлайн-ярмарка труда в Китае дала более 10 млн рабочих мест в рамках государственной программы устранения последствий нового коронавируса в стране, сообщает 16 апреля агентство Синьхуа.

Так, к 14 апреля более 11,62 млн рабочих мест в 1,24 млн компаний было предложено соискателям в рамках специальной онлайн-ярмарки труда, которая стартовала 20 марта и продлится до конца июня, сообщили в Министерстве трудовых ресурсов и общественной безопасности КНР.

Был проведен ряд мероприятий по приему сотрудников в сферу международной торговли, высоких технологий, туризма и так далее. Отдельное внимание уделили женским кадрам. Для них была проведена специальная неделя с 10 по 16 апреля.