Вашингтон, , 01:59 — REGNUM Версия о вероятном появлении нового коронавируса из лаборатории в китайском Ухане изучается разведывательными службами США, 16 апреля передает телеканал CNN.

Отмечается, что разведывательные ведомства пока не нашли определенных доказательств представленной гипотезе. При этом в Вашингтоне считают, что вирус не мог быть создан как биологическое оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля телеканал Fox News со ссылкой на свои источники распространил информацию о том, что «нулевой пациент», заразившийся коронавирусом нового типа мог работать в лаборатории Института вирусологии в китайском городе Ухань.

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