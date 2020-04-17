Москва, , 01:25 — REGNUM $5 млн будет предоставлено Палестине американскими властями в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, 16 апреля сообщает Maan со ссылкой на посла США в Израиле Дэвида Фридмана.

По словам дипломата, средства будут переданы больницам и малообеспеченным семьям.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля из-за ситуации с коронавирусом власти Турции решили направить медицинскую помощь Израилю и Палестине.

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