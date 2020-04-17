Москва, , 00:54 — REGNUM Авиарейс по вывозу граждан России из Непала в Москву предварительно намечен на 20 апреля, говорится в официальном Telegram-канале Минкомсвязи РФ для информирования российских граждан по эвакуационным рейсам.

«Вылет рейса № ABG9004 Катманду — Москва запланирован на 20 апреля 2020 года в 12:40», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российских граждан вернет на Родину авиаперевозчик Royal Flight.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был перенесен на более позднее время вывозной рейс из Турции для граждан России, запланированный на 16 апреля. Новая дата и время авиарейса будут названы позднее.

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