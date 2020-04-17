Найроби, , 00:26 — REGNUM Девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Кении за прошедшие сутки, заявил кенийский президент Ухуру Кениатта в эфире национального телевидения.

Общее количество подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в этой африканской стране достигло 234. Также за 16 апреля в Кении от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, скончался один человек.

«Много пациентов переносят эту болезнь легко. Но все должны ответственно выполнять требования, чтобы болезнь не уничтожила нас», — добавил Кениатта.

Он также добавил, что в стране уже провели более 10 тысячи тестов на выявление коронавируса SARS-CoV-2.

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