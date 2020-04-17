Бишкек, , 00:25 — REGNUM Из-за пандемии коронавируса прихожане не смогут вживую присутствовать на пасхальном богослужении, которое будет проходить в Свято-Воскресенском кафедральном соборе столицы Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

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Как отмечают в управлении Бишкекской и Киргизстанской епархии Русской православной церкви, для соблюдения эпидемиологической безопасности в соборе будут вести праздничную службу только пять человек — три священнослужителя и двое певчих.

Для горожан богослужение будет транслироваться в прямом эфире на официальной странице Бишкекской епархии в интернет-сервисе Instagram.

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