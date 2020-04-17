Тирана, , 00:30 — REGNUM Министр здравоохранения Албании Огерта Манастирлиу 16 апреля заявила, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране превысило 500 и достигло 518. 24 новых случая заражения было выявлено за последние сутки.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, данное заявление было сделано Манастирлиу по время выступления в парламенте Албании в ходе обсуждения законопроекта о введении уголовного преследования за нарушение карантина.

Голосование по законопроекту завершилось его одобрением. В соответствии со внесенными поправками неоднократное нарушение карантина повлечет за собой наказание в виде штрафа или полугода тюрьмы. В случае, если нарушение карантина произошло с целью ведения торговой деятельности, максимальное наказание увеличивается до двух лет тюремного заключения. Нарушение официального карантина повлечет наказание в виде 2−3 лет лишения свободы.

Преступная небрежность, повлекшая за собой гибель одного или нескольких человек, будет караться тюремным заключением на срок от пяти до десяти лет. Максимальный срок заключения был сокращен с 15 до 10 лет по предложению президента Албании Илира Меты.

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