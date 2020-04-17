Тегеран, , 08:24 — REGNUM 16 апреля министр науки и высшего образования Ирана заявил, что иранские студенты, обучающиеся в Италии и Нидерландах, вернутся на родину. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мансур Голами выступил перед журналистами и заявил, что число иранских студентов не медицинских вузов в других странах незначительно. «Иран стремится вернуть их на родину из стран, затронутых коронавирусом», — отметил Голами.

По словам министра, иранские студенты, которые учатся в Италии, вернутся домой тремя рейсами авиакомпании Mahan Airlines, и один рейс будет организован для студентов из Нидерландов.

Напомним, что ранее 4 февраля власти Ирана отправили пассажирский самолет в Ухань (Китай), чтобы вернуть проживающих там иранских студентов домой.

Глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпурзаявил, что 77 995 человек были заражены коронавирусом (COVID-19), 4 869 из которых погибли. За последние 24 часа в стране было выявлено 1606 новых случаев заражения, погибли 92 человека.