Эр-Рияд, , 23:58 — REGNUM Сумма в $500 млн будет выделена Саудовской Аравией на борьбу с пандемией, заявила 16 апреля пресс-служба G20.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

Деньги выделяются Эр-Риядом (председатель G20) в рамках решения «Группы двадцати» профинансировать помощь для борьбы с распространением коронавируса.

Уточняется, что $150 млн будут направлены Коалиции за инновации в подготовке к эпидемиям, столько же — Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации и остальная сумма — другим организациям, занятым работой по борьбе с пандемией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мире количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло, по данным ВОЗ, 1 995 983, количество летальных исходов — 131 037.

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ: число заболевших COVID-19 во всём мире приблизилось к двум миллионам