Москва, , 23:53 — REGNUM Главный врач 52-й московской городской клинической больницы Марьяна Лысенко заявила, что сейчас наблюдается рост числа зараженных коронавирусом молодых людей. Об этом Лысенко сказала сегодня, 16 апреля, в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

По словам Лысенко, конечно в группе повышенного риска — это пациенты с ожирением, диабетом второго и перового типов. Однако сейчас наблюдается рост числа молодых пациентов. зараженных коронавирусом.

«Но достаточно много молодых людей, не особенно отягощенных соматически, но тяжело переносящих инфекцию, в том числе и с фатальными исходами», — сказала она.