Москва, , 23:51 — REGNUM Трое из числа скончавшихся 16 апреля пациентов с коронавирусом в Москве находились на лечении в частных клиниках, ещё один — в федеральном медицинском центре. Об этом сообщили в оперативном штабе столицы.

Ранее стало известно, что за сегодняшний день в Москве скончались 14 пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от 29 до 88 лет.

По данным оперативного штаба, у большинства пациентов имелись сопутствующие заболевания, в том числе гипертония, кардиосклероз, атеросклеротическая аневризма. Пятеро страдали сахарным диабетом

Сообщается также, что 29-летнего и 39-летнего мужчин был установлен диагноз «двусторонняя субтотальная вирусно-бактериальная пневмония с геморрагическим компонентом».

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