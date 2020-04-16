Нью-Йорк, США, , 23:43 — REGNUM Африканские страны могут столкнуться с очень тяжёлыми последствиями пандемии, заявил 16 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своём видеообращении.

Антониу Гутерреш U.S. Mission

Последствия для стран Африки, по прогнозам главы ООН, могут оказаться «самыми серьёзными». Так что государствам континента надо активизировать свои усилия.

По словам Гутерриша, правительства африканских стран многое сделали, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Положительную роль в этом сыграло сотрудничество с ООН.

Среди хорошо проявивших себя стран Гутерриш отметил Уганду, Намибию, Египет, — эти государства экономически поддержали своих сограждан и бизнес.

Читайте также: Генсек ООН дал прогноз по детской смертности из-за пандемии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Африке количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом превысило 17 тысяч, количество летальных исходов достигло 910.

Читайте ранее в этом сюжете: Число случаев заражения коронавирусом в Африке превысило 17 тысяч