Приштина, , 23:54 — REGNUM Непризнанное государство Республика Косово оказалось в весьма уязвимом положении после начала пандемии коронавируса.

С 8 февраля 2020 года и до 15 апреля в Лаборатории молекулярной микробиологии Национального института общественного здравоохранения Косово — единственной лаборатории в Косово, где проводятся тесты на коронавирус, было проведено 3720 тестов на коронавирус.

По информации, предоставленной отделением Всемирной Организации здравоохранения в Косово, на данный момент на территории Косово находится лишь 600 комплектов для проведения тестов на коронавирус. В ближайшие дни на территорию Республики прибудет ещё 2000 наборов.

Министерство здравоохранения Косово не предоставляет информации об имеющемся числе тестов, однако в сообщении для СМИ от 13 апреля говорится, что в настоящий момент подписаны соглашения о поставках 11 250 тестов и ведутся переговоры о поставках ещё 10 тысяч тестов.

На 1 миллион жителей Косово к 15 апреля приходилось 2100 проведенных тестов на коронавирус. В то время как в Сербии этот показатель составил 3008 тестов на миллион жителей, в Хорватии 4691, в Боснии и Герцеговине 4066, в Северной Македонии 4446, в Черногории 6168. В более сложной ситуации, чем Косово, находится только Албания, где на миллион жителей приходится 1584 теста на коронавирус.

Специалист ВОЗ Исме Хумолли в интервью для Радио «Свободная Европа» (СМИ — ин. агент) заявила, что доставка тестов на коронавирус в Косово происходит с задержками, поскольку спрос на данные тесты существенно возрос по всему миру.

Косово страдает также и от нехватки медицинского персонала — на почти два миллиона жителей края приходится 22 врача-эпидемиолога и 29 микробиологов. По оценкам специалистов, для Косово нуждается ещё в 17 специалистах-эпидемиологах и 32 микробиологах. Ситуация объясняется тем, что медицинские работники из Косово массово мигрируют в более обеспеченные страны Европы.

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