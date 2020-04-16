Вашингтон, , 23:28 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом перевалило в США за отметку в 650 тыс. человек, сообщает 16 апреля сайт Университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику пандемии в стране и в мире.

По подсчётам Университета, на сегодняшний день в США выявлено около 654 тыс. человек. Из-за вызванных коронавирусом заболеваний умерло почти 31 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, США уже длительное время остаются на первом месте в мире по масштабам распространения эпидемии коронавируса и вызванных этой инфекцией смертей.

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